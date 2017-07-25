Роберто Дюран дал совет Альваресу на поединок с Головкиным

Легендарный боксёр Роберто Дюран поделился своим мнением о том, как должен действовать Сауль Альварес в бою с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBO Геннадием Головкиным, чтобы одержать победу. Встреча этих спортсменов состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Конечно, сейчас другие времена. Бойцы менее великие, но денег больше. С Головкиным необходимо боксировать, атакуя под различными углами, потому как он идёт прямо на вас, пытаясь вас «убить». Необходимо заставить его сходить с ума за счёт постоянного движения по рингу, кружению вокруг него, с ним нужно боксировать», — цитирует Дюрана BoxingScene.