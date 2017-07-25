Тим Цзю: меня ждёт долгая и трудная карьера

Тим Цзю (6-0, 5 КО), сын экс-чемпиона мира по боксу Кости Цзю, прокомментировал свою очередную победу на профессиональном ринге, которую он одержал в минувшие выходные над австралийцем Кристофером Ханом (1-2-1,1 КО).

«Я хочу поблагодарить местных фанатов (бой проходил в австралийском городе Тувумба. — Прим. „Чемпионата“). Спасибо за поддержку, я не представлял, что у меня здесь столько фанатов. Меня ждёт долгая и трудная карьера, но с такими болельщиками я буду способен вывести её на следующий уровень. Спасибо, и я обязательно вернусь», — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.

Следующий поединок Тим Цзю проведёт 19 августа в Мельбурне против Эммануэля Карлоса (3-0, 3 КО).