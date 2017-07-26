Арум: никто не способен побить Ломаченко

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко, поделился мыслями о предстоящем поединке украинца с Мигелем Марриагой, а также рассказал о том, что помешало организации боя Ломаченко — Салидо.

«Марриага — это тот парень, который даст Ломаченко хороший бой. Но никто не способен побить Василия. Но повторюсь, Марриага даст ему отличный бой. Он никого не боится, так что для фанатов всё должно получиться интересно.

Что касается договорённостей с Салидо, сначала были трудности с цифрами, когда же мы ему дали сумму, которую он хотел, он сказал, что получил травму и набрал лишний вес. В результате было заявлено, что он не сумеет его сбросить. Тогда я сказал, что он не получит боя, потому что я не могу менять дату", — приводит слова Арума Boxingtalk.