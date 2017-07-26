Грувз встретится с Коксом 14 октября

Чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Джордж Грувз (26-3, 19 КО) свой следующий поединок проведёт 14 октября. Встреча состоится в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса. На этой стадии Грувзу будет противостоять другой британец — Джемми Кокс (23-0, 13 КО), сообщает официальный сайт Всемирной суперсерии.

На кону поединка будет стоять не только путёвка в полуфинал турнира, но и пояс, принадлежащий Грувзу. Вечер бокса, в рамках которого состоится событие, пройдёт в Лондоне. Отметим, что это уже второй утверждённый поединок Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе. Ранее сообщалось, что Эрик Скоглунд и Каллум Смит встретятся 16 сентября в Ливерпуле.