Валуев: уверен, Поветкин ещё выйдет на титульный бой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев прокомментировал возвращение Александра Поветкина в рейтинги ведущих боксёрских организаций после допингового скандала.



«В супертяжёлом весе выступают более возрастные боксёры, чем в других весовых категориях. И я уверен, что Саша Поветкин ещё сможет выйти на титульный бой. И он на него выйдет. Но Александру сейчас придется пройти путь в несколько боев с неплохими соперниками — для того, чтобы вновь подняться в рейтинге. Мне кажется, что его случай именно тот, когда промоутеры соперников могут раздуть ситуацию с допинг-скандалами. И вероятность того, что титульный бой Поветкина пройдёт в России, крайне мала.



Энтони Джошуа (владеющий поясами IBF/IBO/WBA. — Прим. ред.) очень хорош, и я хотел бы посмотреть на его поединок с (обладателем титула WBC. — Прим. ред.) Деонтеем Уайлдером. И я также считаю, что Саша может спокойно выйти на титульный бой с Джошуа. Но для Александра будет проблемой его не очень высокий, по сравнению с Джошуа, рост. Но я всегда верил в Сашу и не отказываюсь от этого», — цитирует Валуева «Р-Спорт».