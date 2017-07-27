Кормье: уверен на сто процентов, что Джонс был на допинге в нашем первом бою

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье твёрдо уверен, что Джон Джонс употреблял допинг перед их первым боем. Тот поединок завершился победой Джонса, а 29 июля бойцы проведут реванш.

«Я уверен на сто процентов. Он отличался с точки зрения физического состояния и медицины. Есть много причин, по которым я говорю, что он употреблял это. Раз он употребляет что-то, чтобы вредить себе, то почему не употреблять то, что его усилит? Его тест был положительным на два вещества, и тест его брат был положительным на два тех же вещества. В то же самое время есть много причин верить, что он жульничал», — цитирует Кормье Bloody Elbow.