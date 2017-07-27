Гарсия: Бронер будет удивлён тому, насколько я хорош

29 июля в Бруклине состоится поединок в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии и Эдриеном Бронером. В преддверии встречи Гарсия излучает уверенность, заявляя, что его соперник даже не представляет его истинного уровня.

«Я думаю, что, когда я ступаю на ринг, все мои соперники видят другую сторону Майки Гарсии. Видят то, что они не видели на видео. Они не в состоянии рассмотреть это, пока не окажутся со мной лицом к лицу. Я думаю, то же самое произойдёт и в субботу, когда Бронер ощутит всю разницу.

Он будет пытаться донести до меня удары, но я буду всё контролировать в очень красивом стиле. Бронер будет удивлён тому, насколько я хорош", — приводит слова Гарсии BoxingScene.