Матч-реванш Джошуа — Кличко может транслироваться в США по системе PPV

Матч-реванш между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может быть показан в США в платной трансляции по системе Pay-Per-View, сообщает Ringtv.



Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что реванш британца с Кличко планируется провести 11 ноября в на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.



Первый поединок между Джошуа и Кличко, который состоялся 29 апреля в Лондоне, транслировался в США в бесплатной трансляции в прайм-тайм телеканалом Showtime.