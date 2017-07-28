Санчес: если бы Головкин разорвал Джейкобса, боя с Альваресом не было бы

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что если бы бой его подопечного с Дэниелом Джейкобсом не вышел столь упорным, Сауль Альварес никогда не согласился бы драться с казахстанцем. Головкин одолел Джейкобса по итогам 12 раундов со счётом 114-113, 115-112 и 115-112.



«Как вы думаете, если бы Головкин «вынес» Джейкобса, мы бы могли увидеть этот бой 16 сентября? Я совершенно уверен, что результат последнего боя Головкина стал причиной их (команды Альвареса. — Прим. ред.) согласия. Оскар дела Хойя (промоутер Альвареса. — Прим. ред.) говорил о 2018 годе. Так что я не думаю, что этот бой состоялся бы, если бы Головкин разорвал Джейкобса.



Как только бой с Джейкобсом завершился, Альварес и его команда начали говорить о поединке с Головкиным. Это смешно, не так ли? Я не думаю, что это совпадение», — цитирует Санчеса BoxingScene.