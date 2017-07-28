Мейвезер прервёт тренировки, чтобы поддержать Бронера в бою с Гарсией

Флойд Мейвезер-младший прервёт подготовку к бою с Конором Макгрегором, чтобы поддержать Эдриена Бронера в его поединке против Майки Гарсии.



Бой Бронер — Гарсия будет главным событием турнира, запланированного на 29 июля в Нью-Йорке. Мейвезер на данный момент тренируется в своём зале в Лас-Вегасе, однако без проблем может слетать в Нью-Йорк частным самолётом.



«На днях он позвонил мне и сказал, что будет там», — рассказал Бронер в интервью TMZ.

Бой Мейвезера с Макгрегором запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.