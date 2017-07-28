Головкин: думаю, бой с Альваресом получится интереснее, чем с Джейкобсом

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин ожидает, что его предстоящий поединок с Саулем Альваресом будет гораздо интереснее, чем предыдущий бой, в котором он справился с Дэниелом Джейкобсом.

«Это мой самый большой бой, и я испытываю большие эмоции по этому поводу. С точки зрения физической подготовки мы проходим стандартный тренировочный лагерь, но в плане стратегии — всё совершенно иначе. Думаю, что бой с Канело пройдёт на ближней дистанции. Он мексиканец, и это будет более интересный бой, чем с Джейкобсом. Альварес — воин, который не испытывает страха», — приводит слова Головкина BoxingScene.