Гарсия перевесил Бронера

Завтра, 29 июля, в Бруклине состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет противостояние между чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсией и экс-чемпионом в четырёх дивизионах Эдриеном Бронером. Встреча состоится в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг).

В преддверии противостояния боксёры прошли церемонию взвешивания. По её итогам Гарсия показал на весах 63,3 кг, в то время как Бронер потянул на 63,2 кг.

Отметим, что в рамках этого вечера бокса состоится элиминатор между Джермаллом Чарло и Хорхе Хейландом, победитель которого получит право провести встречу с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.