Т. Фьюри: никогда не был более счастлив

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заверил, что вовсе не расстроен из-за завершения карьеры.

«Кажется, многие говорят, что я плохо себя чувствую и впал в депрессию. Но я могу заверить, что чувствую себя очень хорошо и вовсе не подавлен. Я никогда не был более счастлив», — написал Фьюри в «твиттере».

Фьюри не появлялся на ринге с ноября 2015 года из-за проблем с наркотиками и обвинений в употреблении допинга. В 2017-м британец объявил о скором возвращении, но, не проведя ни одного боя, завершил карьеру.