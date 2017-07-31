Фроч: миссия Макгрегора невыполнима

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч не верит в шансы Конора Макгрегора на победу над Флойдом Мейвезером-младшим. Их бой пройдёт 26 августа.

«Из тех, кто что-то понимает в боксе, никто не даёт Макгрегору шансов. Я уверенно ожидаю победы Флойда, но ему лучше не подводить боксёрский мир. Надеюсь, он выиграет ради бокса. Это восхитительное событие, и я не могу его дождаться.

Макгрегору надо попасть каким-то жёстким ударом в начале боя, чтобы у него были шансы. Но его миссия невыполнима", — цитирует Фроча Sky Sports.