Владимир Кличко прочитал курс лекций по менеджменту в университете Санкт-Галлена

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Владимир Кличко прочитал в университете Санкт-Галлена (Швейцария) курс лекций по проблемам в менеджменте.



«Признаю, что видел вопрос в глазах некоторых студентов, когда впервые пришёл читать лекции. Было видно, что они спрашивали: «Что нам может рассказать боксёр? Что он может рассказать об менеджменте?



Много людей думает, что я умею только заниматься боксом. И знаете что? Мне нравится эта недооценка, я считаю её большим преимуществом. Тот, кто недооценил соперника на ринге, практически проиграл. Это же касается и предпринимательской деятельности», — рассказал Кличко в интервью Finanzen.