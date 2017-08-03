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Лебзяк: видимо, Кличко уже отдал боксу всё, что мог

3 августа 2017, четверг. 16:09 Бокс/ММА

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк прокомментировал решение Владимира Кличко завершить профессиональную карьеру.

«Сложно сказать, почему Владимир изъявил такое желание. Он проиграл бой, должен был быть реванш. Видимо, он чувствует усталость от бокса, ему тяжело. У него уже и возраст соответствующий. Он просто чувствует, что отдал боксу всё, что мог. Если бы Кличко всё-таки провёл тот реванш, вполне мог бы выиграть. У него были моменты, где он хорошо попадал, он мог закончить бой с явным преимуществом. В любом случае он принял решение, я его не осуждаю.

Много ли потеряет дивизион с его уходом? Знаете, когда уходят такие чемпионы, всегда есть какая-то пауза. Но потом приходят новые ребята, новые чемпионы, и жизнь продолжается. Знаете, есть выражение: король умер, да здравствует король», — сказал Лебзяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.

Владимир Кличко принял решение завершить боксёрскую карьеру
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Лебзяк Владимир Кличко
Новости. Бокс/ММА
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