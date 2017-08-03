Джонс возглавил рейтинг UFC вне зависимости от веса

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернулся на первую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовых категорий (P4P). Победа нокаутом над Даниэлем Кормье и возвращение титула подняли Джонса с пятого места на четыре позиции вверх.

Кормье после поражения от Джонса с третьей позиции переместился на седьмую.

UFC. Рейтинг P4P

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Конор Макгрегор

4. Стипе Миочич

5. Макс Холлоуэй

6. Коди Гарбрандт

7. Даниэль Кормье

8. Йоанна Еджейчик

9. Тайрон Вудли

10. Доминик Крус