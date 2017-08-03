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Джонс возглавил рейтинг UFC вне зависимости от веса

3 августа 2017, четверг. 20:58 Бокс/ММА

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вернулся на первую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовых категорий (P4P). Победа нокаутом над Даниэлем Кормье и возвращение титула подняли Джонса с пятого места на четыре позиции вверх.

Кормье после поражения от Джонса с третьей позиции переместился на седьмую.

UFC. Рейтинг P4P

1. Джон Джонс
2. Деметриус Джонсон
3. Конор Макгрегор
4. Стипе Миочич
5. Макс Холлоуэй
6. Коди Гарбрандт
7. Даниэль Кормье
8. Йоанна Еджейчик
9. Тайрон Вудли
10. Доминик Крус

Источник: Официальный сайт UFC Сообщить об ошибке
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Теги
UFC Даниэль Кормье Деметриус Джонсон Джон Джонс Конор Макгрегор
Новости. Бокс/ММА
3 августа 2017, четверг
20:58 Джонс возглавил рейтинг UFC вне зависимости от веса
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18:26 Крылов: в Москве сейчас опаснее проводить турниры, чем в Донецке
17:48 Рябинский: Кличко принял правильное решение, он добился всего, что возможно
16:13 Тищенко: не думаю, что супертяжёлый дивизион потеряет с уходом Владимира Кличко
16:09 Лебзяк: видимо, Кличко уже отдал боксу всё, что мог
15:51 Цзю: думаю, Кличко просто «наелся» боксом
15:06 Промоутер Джошуа ведёт переговоры о бое с Пулевым
13:45 Валуев: не удивлён решением Кличко завершить карьеру
12:29 Ломаченко завершает подготовку к бою с Марриагой
11:42 Владимир Кличко принял решение завершить боксёрскую карьеру
11:28 Юриоркис Гамбоа 12 августа проведёт бой с Алексисом Рейесом
10:54 Малиньяджи: слухи о нокауте Макгрегора в спарринге — вздор
10:36 Мейвезер-младший: за 36 минут я заработаю $ 300 млн или больше
10:02 Котто: 31 декабря будет моим последним днём в боксе
00:31 Уайт: Роузи завершит карьеру, выйдет замуж и заведёт детей
00:18 Вудли: между мной и Уайтом всё в порядке
2 августа 2017, среда
22:02 Биспинг: бой с Сен-Пьером будет 4 ноября
20:50 Джошуа: жду ответа по реваншу с Кличко до конца августа
19:57 Биспинг: Кормье не стоило плакать после нокаута
18:53 А. Емельяненко: день рождения провожу в зале
18:01 Вудли: Уайт должен публично извиниться, или я начну сливать грязь о UFC
16:55 Тренер Гарсии: если бы я мог выбирать, то следующим соперником был бы Ломаченко
15:08 Макгрегор: меня не волнует размер перчаток, я уничтожу Мейвезера
14:51 NSAC не позволит Макгрегору и Мейвезеру драться в восьмиунцевых перчатках
13:49 Спенс-младший: бой с Турманом — моя давняя мечта
12:03 В ближайшие недели станут известны детали возвращения на ринг Миккеля Кесслера
11:24 Кортес: мне пришлось остановить один из спаррингов Макгрегора с Малиньяджи
10:55 Михаил Алексеев сразится с экс-чемпионом мира Малкольмом Классеном
10:13 Мейвезер-младший разрешил Макгрегору выйти на бой в восьмиунцевых перчатках
09:24 ФБР провела первую встречу с российскими промоутерами
00:11 Гарсия: всё ещё хочу боя с Линаресом, но не буду бегать за ним
1 августа 2017, вторник
23:49 Беллью не будет драться с Уордом
22:20 Фрэнк Мир ведёт переговоры с Bellator и хочет боя с Емельяненко
21:53 Тренер Гарсии: Ломаченко должно быть стыдно за бой с Марриагой
20:52 Дэвис: верю, что бой с Ломаченко состоится
19:30 Гарсия: если Флойд хочет настоящий вызов — я готов
18:53 Джэрвонта Дэвис может встретиться с Романом Мартинесом
18:15 Мехонцев: машину, которую подарил Путин, уже давно продал
17:29 В Екатеринбурге наказали инспекторов, забравших машину у Мехонцева
17:17 Джейкобс вернётся в ринг 14 октября и планирует провести бой с Чавесом
16:24 Top Rank: если Пакьяо откажется от реванша, Хорн может сразиться с Кроуфордом
15:32 Владимир Кличко прочитал курс лекций по менеджменту в университете Санкт-Галлена
14:14 Тренер Гарсии: Майки готов сразиться с Ломаченко в ноябре, это лёгкий бой
13:01 Ломаченко заявил, что может потерять интерес к матчу-реваншу с Салидо
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