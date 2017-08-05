Карсон Джонс: лучшие дни Маргарито позади, я уничтожу его

2 сентября в Мексике пройдёт турнир по боксу, в рамках которого первый поединок с августа 2016 года проведёт экс-чемпион мира Антонио Маргарито (40-8, 27 КО). Его соперником станет Карсон Джонс (40-11-3, 30 КО). Менее чем за месяц до поединка американец дал понять, что рассчитывает легко справиться с 39-летним Маргарито.

«Это отличные чувства. Я думал, что мы проведём бой немного раньше, но мы проявили терпение, и теперь у нас есть большая возможность, из которой я постараюсь извлечь максимум. Я уничтожу мистера Маргарито.

Полагаю, что лучшие дни Маргарито в боксе позади. Он не тот боец, которым был пять лет назад или даже позже. Мы хотели получить бой с ним в 2010-м, но думаю, это было бы неправильным шагом для меня. Сейчас лучшее время. Он сдал за эти годы, а я стал лучше. В боксе всё решает вопрос времени, и сейчас настал идеальный момент для этого боя", — приводит слова Джонса BoxingScene.