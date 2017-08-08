175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Курбанов проведёт бой за титул WBO International против Степана Хорвата

8 августа 2017, вторник. 22:42 Бокс/ММА

Российский боксёр первого среднего весе Магомед Курбанов (11-0, 9 КО) свой следующий поединок проведёт 9 сентября в Челябинске. Его соперником станет чешский спортсмен Степан Хорват (18-5, 8 КО). На кону встречи будет стоять титул по версии WBO International, сообщает официальный сайт промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

Победитель боя может получить статус официального претендента на титул полноценного чемпиона мира по версии WBO, который на сегодняшний день остаётся вакантным.

Предыдущий поединок Курбанов провёл 5 мая 2017 года в Екатеринбурге, нокаутировав литовца Виргулиса Стапулёниса. Хорват же в предыдущем бою нокаутировал Артура Херманна.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Магомед Курбанов
Новости. Бокс/ММА
8 августа 2017, вторник
23:34 Поражение Пакьяо повлияло на решение Брэдли о завершении карьеры
22:42 Курбанов проведёт бой за титул WBO International против Степана Хорвата
22:08 Постол вернётся на ринг 16 сентября
21:45 Альварес: у Головкина есть слабости, и мы их вскроем 16 сентября
21:10 Команда Майки Гарсии хочет организовать бой с Дэнни Гарсией
19:48 Тренер Макгрегора: прогресс Конора феноменален
18:54 Арум планирует организовать титульный бой между Дженнингсом и Паркером
18:13 Юбенк и Йылдырым встретятся 7 октября
17:18 Менеджер Ломаченко: надеюсь, в следующем бою мы заткнём рот Ригондо
16:47 Уолтерс узнал имя следующего соперника
16:05 Тренер Кроуфорда: Индонго не так хорош, как Постол
14:44 Чизора: в реванше я уничтожу Диллиана Уайта
14:28 Гвоздик: Мейвезер легко победит Макгрегора
13:49 Крылов уверен в своей победе над Пераком
13:08 Котто: желаю Маркесу насладиться жизнью вне бокса
12:31 Головкин: в отличие от других соперников Альвареса, я не маленький боксёр
11:51 Хорн: не терпится доказать в реванше своё превосходство над Пакьяо
11:24 Кроуфорд: победа над Индонго сделает меня лидером рейтинга P4P
10:49 Шамилов получил бонус за лучшее выступление на турнире M-1 Challenge 82
10:06 М. Гарсия: бой Мейвезер — Макгрегор воспринимаю как развлекательное шоу
09:39 Малиньяджи: Макгрегор — подонок, и я не собираюсь целовать ему задницу
00:53 Алду: у Макгрегора нет шансов победить Мейвезера
7 августа 2017, понедельник
23:56 Беллью: я перееду Уорда, как поезд
22:35 Тренер Маркеса: Хуан Мануэль нокаутировал Пакьяо не благодаря удаче
21:48 Джошуа: после победы над Кличко тренер сказал, что я много ошибался
20:57 Брэдли: жалею, что не сразился с Мейвезером
19:29 Малиньяджи: никогда не видел такого дешёвого человека, как Макгрегор
18:55 Проводников: человек, который побьёт Головкина, ещё не родился
18:05 Санчес: Ломаченко сожрёт М. Гарсию
17:05 ФБР разработает регламент награждения особыми призами боксёров-победителей
15:26 Кремлёв: задача для сборной России на ЧМ-2017 — четыре золота
15:20 Эмеев дебютирует в UFC 21 октября в бою с американцем Смитом
14:36 Энтони Кролла и Рикки Бёрнс договорились провести бой 7 ноября
13:04 Маргарито нацелился на титул чемпиона мира в первом среднем весе
11:40 Усик: по-прежнему очень хочу сразиться с Джошуа
11:09 Котто: хочу завершить карьеру наилучшим образом
10:51 Мирзаев обещает вернуться на ринг в 2017 году
09:56 Ковалёв: в свою эпоху чемпионства Владимир Кличко действительно был лучшим
09:53 Проводников: бой с Брэдли останется в истории бокса
00:55 Мир: бой с Миочичем заставит меня переживать за Джонса
6 августа 2017, воскресенье
23:54 Нэйт Диас может войти в команду Мейвезера на бой с Макгрегором
22:43 Биспинг: бой с Сен-Пьером не будет простым, но он упадёт лицом вниз
21:50 Менеджер Кличко: надеюсь, Джошуа будет доминировать так же долго, как Владимир
20:17 Ломаченко: бой с Ригондо был бы таким же, как с Марриагой
19:02 Хан: Мейвезер легко нокаутирует Макгрегора, бой будет ужасным
Все новости RSS
Партнерский контент