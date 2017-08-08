Курбанов проведёт бой за титул WBO International против Степана Хорвата

Российский боксёр первого среднего весе Магомед Курбанов (11-0, 9 КО) свой следующий поединок проведёт 9 сентября в Челябинске. Его соперником станет чешский спортсмен Степан Хорват (18-5, 8 КО). На кону встречи будет стоять титул по версии WBO International, сообщает официальный сайт промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

Победитель боя может получить статус официального претендента на титул полноценного чемпиона мира по версии WBO, который на сегодняшний день остаётся вакантным.

Предыдущий поединок Курбанов провёл 5 мая 2017 года в Екатеринбурге, нокаутировав литовца Виргулиса Стапулёниса. Хорват же в предыдущем бою нокаутировал Артура Херманна.