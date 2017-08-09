Бывший филиппинский боксёр признал себя виновным в попытке изнасилования

Бывший профессиональный боксёр Рей Антон Оларте (18-24-9, 4 КО) 9 августа в окружном суде штата Виктория (Австралия) признал себя виновным в нападении и попытке изнасилования 23-летней женщины, сообщает BoxingScene.



Уроженец Филиппин, проживающий в Австралии, попытался изнасиловать японскую туристку на лестничной площадке в одном из многоэтажных домов Мельбурна в августе 2016 года. Оларте напал на 23-летнюю японку, когда она ожидала лифта. Прежде чем оттащить свою жертву в межквартирный блок, бывший боксёр ударил девушку в лицо и живот. Когда пострадавшая пыталась кричать, Оларте бил её головой о бетонную стену.