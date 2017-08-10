WBA назначила промоутерские торги по бою Макдоннелл — Солис

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) распорядилась о проведении промоутерских торгов на право организации поединка за титул чемпиона мира в легчайшем весе между британцем Джейми Макдоннеллом и венесуэльцем Либорио Солисом. Торги запланированы на 21 августа, сообщает BoxingScene.



В декабре прошлого года эти боксёры провели бой, в котором победа по очкам со счётом 116-112, 115-113 и 117-111 досталась британскому боксёру. Однако многие эксперты сочли её спорной, и WBA назначил проведение матча-реванша.