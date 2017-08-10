Кудряшов сразится с Дортикосом в рамках WBSS 23 сентября в США

Всемирная серия бокса (WBSS) объявила дату и место проведения поединка 1/4 финала в первом тяжёлом весе между Юньером Дортикосом (21-0, 20 КО) и Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО). Соперники встретятся 23 сентября в Сан-Антонио, США.

Ранее стало известно, что Александр Усик и Марко Хук свой четвертьфинальный бой проведут 9 сентября в Берлине. Майрис Бриедис проведёт поединок с Майком Пересом 30 сентября в Риге.

В ещё одной паре сойдутся Мурат Гассиев и Кшиштоф Влодарчик. Место и дата проведения поединка пока не объявлены.

Фото с афишей боя доступно в "твиттере" WBSS.