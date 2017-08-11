Девон Александер вернётся в ринг 3 октября

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Девон Александер (26-4, 14 КО) возобновит свои выступления 3 октября этого года. На эту дату у американца запланирован поединок с Уолтером Кастильо (26-4-1, 19 КО), сообщает BoxingScene. Бой с участием американца станет главным событием вечера.

Александер не появлялся в ринге с октября 2015 года, когда потерпел поражение от Аарона Мартинеса. Та неудача стала для него второй подряд. Всего же в четырёх предыдущих поединках он проиграл трижды. Отметим, что за годы своей карьеры Александер боксировал с такими соперниками, как Амир Хан, Шон Портер, Тимоти Брэдли, Лукас Маттисе и Маркос Майдана.