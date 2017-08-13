Соперник россиянина Сафарова бразилец Да Лима попался на допинге

Бразилец Маркос Рожерио да Лима, который должен был провести бой с российским бойцов MMA Сапарбеком Сафаровым, не прошёл допинг-тест, который был взят у спортсмена 1 августа, сообщает Bloody Elbow.



Теперь UFC ищет для Сафарова нового соперника. Бой состоится 2 сентября в рамках UFC Fight Night 115 в Роттердаме (Нидерланды). Главным событием вечера станет поединок между бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым и голландским ветераном Стефаном Стрюве. Да Лима проиграл свой последний бой в минувшем апреле.