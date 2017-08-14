Экс-чемпион мира Форбс отказался от спарринга с Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу Стив Форбс отказался проводить спарринги с чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором.

«Меня звали на спарринг с ним и я отказался. Мы даже не дошли до разговора о деньгах. Всё из-за того, как они обошлись с Поли. Плюс, я давно не проводил таких спаррингов и тренировок. Они выбрали меня потому, что я не в форме. Да ни за что! Мне говорили: „Ты справишься“, но я давно не спарринговал», — рассказал Форбс Bloody Elbow.

Ранее Поли Малиньяджи со скандалом покинул лагерь Макгрегора. Так же сообщалось об отказе Андре Берто работать с ирландцем.