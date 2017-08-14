Переговоры о бое Лара — Андраде должны начаться в сентябре

Команда регулярного чемпиона мира WBA в среднем весе Деметриуса Андраде намерена в сентябре начать переговоры о бое с Эрисланди Ларой, владеющим титулом WBA с приставкой «супер». Об этом рассказал промоутер Адраде Арти Пелулло.



«Мы должны начать переговоры в сентябре, чтобы бой состоялся до конца года. Думаю, что Лара может выйти на бой в октябре. Я понимаю, что в интервью СМИ он заявил, будто хочет боя и у него уже есть соперник. Но у него нет даты и договорённости о трансляции поединка. На мой взгляд, он просто пытается что-то сделать, чтобы избежать боя с Андраде», — цитирует Пелулло BoxingScene.