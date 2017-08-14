175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Отец Макгрегора: Конор шокирует боксёрскую общественность, Мейвезер упадёт

14 августа 2017, понедельник. 10:58 Бокс/ММА

Тони Макгрегор, отец и тренер Конора Макгрегора, уверен, что его сын победит Флойда Мейвезера-младшего, несмотря на то что его считают большим андердогом в предстоящем бою. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Боксёрское сообщество списывает Конора со счетов. Никто в мире бокса не даёт ему шансов. Я думаю, что 26 августа на арене T-Mobile Конор произведёт настоящий сейсмический шок. Хотя Мейвезер и был лучшим бойцом в мире и никто не отберёт этого у него, но 26-го числа он станет вторым лучшим бойцом в мире, потому что первый может быть лишь один.

Я не думаю, что у Флойда есть много чего, чтобы сделать бой для Конора тяжёлым. Не думаю, что у него есть мощь. У него есть много защитных навыков. Конор сможет их убрать, он сотрёт его. У Конора есть точность и мощь. Не думаю, что Мейвезер когда-либо сталкивался с такой кинетической энергией. Когда Конор попадёт, я думаю, Флойд просто упадёт», — цитирует Тони Макгрегора MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
14 августа 2017, понедельник
11:44 Эллерб: поединок Мейвезера с Макгрегором не продлится 12 раундов
10:58 Отец Макгрегора: Конор шокирует боксёрскую общественность, Мейвезер упадёт
10:11 Переговоры о бое Лара — Андраде должны начаться в сентябре
09:43 Малиньяджи — Уайту: ты мошенник, ты же видел все 12 раундов спарринга
00:55 Экс-чемпион мира Форбс отказался от спарринга с Макгрегором
13 августа 2017, воскресенье
23:50 Махачев снят с турнира UFC Fight Night 115
22:37 Макгрегор: Мейвезер едва ли простоит два раунда со мной
21:33 Малиньяджи: мне всё равно, если я больше не заговорю с Макгрегором
21:02 К. Джонс: Головкин сдерживал себя в спарринге с Альваресом
19:55 Макгрегор: не думаю, что Головкин и Альварес являются лучшими боксёрами
18:34 Рокхолд: боевой дух возвращается к Кормье
18:00 Башир: Усик нокаутирует Хука не позднее седьмого раунда
16:46 Макгрегор: пусть Малиньяджи всё расскажет Флойду, он всё равно не будет готов
15:27 Фроч: думаю, я бы нокаутировал Кальзаге
15:05 Хант и Тыбура встретятся на турнире UFC в Сиднее
14:24 Макгрегор планирует продолжать боксировать и после боя с Мейвезером
13:37 Хан всё ещё надеется получить бой с Пакьяо
12:37 Уайт: Джошуа говорит много ерунды, я готов к большому бою с ним
11:57 Малиньяджи: не вижу, чтобы Макгрегор спешил провести бой с Нурмагомедовым
11:34 Роуч: в таком возрасте Пакьяо будет сложно выйти на ринг с Кроуфордом
10:54 Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором
10:36 WBA: победитель боя Клеверли — Баду Джек должен встретиться с Биволом
09:53 Источник: Ригондо и Ломаченко могут провести бой 9 декабря
09:38 Гамбоа победил Рейеса
01:35 Соперник россиянина Сафарова бразилец Да Лима попался на допинге
12 августа 2017, суббота
23:47 Лобов: 26 августа на ринг с Мейвезером выйдет страшное животное
22:20 Берто не захотел проводить спарринг с Макгрегором из-за случая с Малиньяджи
20:37 Макгрегор: Мейвезер — грязный человек, бьёт жену на глазах у ребёнка
19:24 Альварес: было бы здорово выиграть бой с Головкиным нокаутом
18:12 Мейвезер-младший: я не проигрывал ни левшам, ни правшам
17:47 Макгрегор отказался от спарринга с Ломаченко
16:39 Макгрегор получил боксёрскую лицензию благодаря бою с Диасом
15:49 Тренер Макгрегора: рад, что Малиньяджи был частью нашей команды
14:21 Малиньяджи: видео не опровергло моих слов — Макгрегор давил мне на голову
14:00 Лобов: Малиньяджи надо перестать быть дивой
12:54 Мейвезер-младший: Макгрегор будет постоянно менять стойку и терять энергию
12:16 Макгрегор: слова «деньги» нет в моём словаре
11:04 Джонс: Леснар может использовать меня как рычаг для получения гонорара
10:59 Опубликовано видео нокдауна Малиньяджи в спарринге с Макгрегором
09:55 Макгрегор: обвинения Малиньяджи нелепы, его сильно контузило
00:34 Уайлдер: я не боюсь Ортиса и вызываю его на бой
11 августа 2017, пятница
22:26 Showtime проведёт трансляцию открытой тренировки Макгрегора в Интернете
21:04 M-1 Global представила подборку лучших моментов M-1 Challenge 82
20:04 Бивол может в ноябре провести бой за титул WBA
18:38 Гаджимурад Антигулов проведёт бой с Ионой Куцелабой на турнире UFC
Все новости RSS
Партнерский контент