Отец Макгрегора: Конор шокирует боксёрскую общественность, Мейвезер упадёт

Тони Макгрегор, отец и тренер Конора Макгрегора, уверен, что его сын победит Флойда Мейвезера-младшего, несмотря на то что его считают большим андердогом в предстоящем бою. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Боксёрское сообщество списывает Конора со счетов. Никто в мире бокса не даёт ему шансов. Я думаю, что 26 августа на арене T-Mobile Конор произведёт настоящий сейсмический шок. Хотя Мейвезер и был лучшим бойцом в мире и никто не отберёт этого у него, но 26-го числа он станет вторым лучшим бойцом в мире, потому что первый может быть лишь один.



Я не думаю, что у Флойда есть много чего, чтобы сделать бой для Конора тяжёлым. Не думаю, что у него есть мощь. У него есть много защитных навыков. Конор сможет их убрать, он сотрёт его. У Конора есть точность и мощь. Не думаю, что Мейвезер когда-либо сталкивался с такой кинетической энергией. Когда Конор попадёт, я думаю, Флойд просто упадёт», — цитирует Тони Макгрегора MMA Fighting.