Эллерб: поединок Мейвезера с Макгрегором не продлится 12 раундов

Советник Флойда Мейвезера-младшего Леонард Эллерб уверен, что поединок американского боксёра с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором не продлится всю отведённую на него дистанцию. Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я уверен, что этот бой закончится нокаутом. Не вижу никакой возможности того, чтобы он продлился 12 раундов. С учётом менталитета обоих бойцов я не вижу этого.



Думаю, что это будет потрясающий бой. Он будет очень интересен. У вас есть два парня, которые хотят нокаутировать друг друга. Не будет безрассудной драки, но эти двое парней агрессивны, и я знаю, что они хотят нокаутировать друг друга», — цитирует Эллерба BoxingScene.