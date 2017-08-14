Гвоздик: я считаю, что готов к бою с Уордом

Украинский боксёр Александр Гвоздик чувствует, что готов составить конкуренцию чемпиону мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорду.

19 августа украинцу предстоит провести бой против американца Крейга Бейкера, в котором он надеется произвести впечатление на Уорда. Чемпион мира будет одним из комментаторов этого поединка.

«Я считаю, что готов к бою с Уордом. Надеюсь, смогу впечатлить Уорда, и следующий бой он проведёт против меня. Это работа моего промоутера и менеджера.



Но сейчас меня это мало беспокоит, потому что главная моя задача — победить Крейга Бейкера. Я считаю его тёмной лошадкой и думаю, что многие его сильно недооценивают. Он опасен, и я ожидаю тяжёлого поединка», — цитирует Гвоздика iSport.