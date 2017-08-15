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Рой Джонс: никакая тактика Макгрегора не озадачит Мейвезера

15 августа 2017, вторник. 15:20 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший считает, что шансы Конора Макгрегора на победу в бою с Флойдом Мейвезером-младшим невелики. Встреча этих спортсменов на ринге состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Бой будет настолько конкурентным, насколько это позволит Мейвезер. Если говорить о тактике, то никакая тактика не выведет Флойда из состояния эмоционального равновесия, если только он не сможет сразу же смести Флойда. Возраст Мейвезера не будет решающим фактором.

Удары Конора будут значительно менее жёсткими с 10-унцевыми перчатками, по сравнению с ударами в 4-унцевых перчатках (в ММА). Длительность боя будет играть свою роль, поскольку Макгрегор никогда прежде не проводил 12-раундовых поединков. Если Макгрегор победит, то наследию Мейвезера конец. Тем не менее я считаю, что Флойд победит досрочно», — цитирует Джонса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Рой Джонс-младший Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
15 августа 2017, вторник
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