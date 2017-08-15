Скит: я хотел подраться с Пакьяо, но бой с тем, кто его побил, ещё лучше

Чемпион Великобритании в полусреднем весе Брэдли Скит признался, что до поражения Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна хотел подраться с филлипинцем за титул, но теперь будет рад, если встретится с Хорном, который сумел побить Мэнни.



«Я не проявляю неуважение к соперникам, но я лучший домашний чемпион в полусреднем весе. Но теперь я готов двигаться дальше. В рейтинге WBO я на третьем месте и намерен сразиться с Хорном за титул чемпиона мира. Пакьяо – легенда в мире спорта, и победить его было бы здорово, для меня и моей карьеры. Но теперь я буду драться с тем, кто победил Пакьяо!» — приводит слова Скита Box Nation.