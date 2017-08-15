Кесслер может вернуться на ринг в бою с Ангуло

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Микель Кесслер (46-3, 35 КО) может провести поединок с колумбийцем Роамером Алексисом Ангуло (22-0, 19 КО). Детали организации боя неизвестны, но на ноябрь на родине Кесслера в Дании запланировано большое боксёрское шоу, сообщает BT.

38-летний Кесслер не выходил на ринг с 2013 года, а в 2015-м официально объявил о завершении карьеры. В нынешнем году датчанин решил вернуться на ринг.

Все три поражения в карьере Кесслер потерпел от других чемпионов — Джо Кальзаге, Карла Фроча и Андре Уорда.