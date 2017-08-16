Беллью: готов сразиться с Биспингом на ринге или в клетке

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью заявил о своей готовности сразиться с бойцом UFC Майклом Биспингом.



«Я умею бороться, умею бить руками и ногами, у меня есть некоторый опыт в кикбоксинге. Вы можете забыть о возможности моего боя с Джоном Джонсом в клетке, нет никаких шансов на это.



Но спросите о том, могу ли я попасть в клетку с ударником из UFC? Майкл Биспинг — парень, который в основном известен тем, что является сильным ударником в UFC, он также очень сильный борец. Думаю, я мог бы сбросить вес до 185 фунтов. Если гонорар будет правильным, Тони Беллью с радостью выйдет в клетку или на ринг. Можно провести по одному бою и там и там», — цитирует Беллью BoxingScene.

На 4 ноября в „Мэдисон Сквер Гарден“ у Биспинга запланирован бой с Жоржем Сен-Пьером в рамках турнира UFC 217.