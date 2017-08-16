Джейкобс: Головкину и Альваресу придётся драться со мной по требованию публики

Американский средневес Дэнни Джейкобс уверен, что победителю боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом придётся сразиться с ним.

«Я буду терпеливым, пока Головкин и Канело не решат своё дело. Я продолжу побеждать и им придётся драться со мной по требованию публики. Я уверен, что меня избегают. Никто не хочет показывать, что я самый избегаемый боец в дивизионе. Ведь многие думают, что я побил Головкина», — приводит слова Джейкобса Boxing News 24.

Джейкобс встречался с Головкиным в марте нынешнего года и проиграл единогласным решением судей.