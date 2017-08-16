Биспинг: готов провести боксёрский поединок с Беллью

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил готовность провести боксёрский поединок с экс-чемпионом первого тяжёлого веса по боксу Тони Беллью. Ранее Беллью сказал, что готов драться с Биспингом как в клетке, так и на ринге.

«Всё в порядке, Тони. Можешь записать: после боя с Сен-Пьером я на 100 % готов провести с тобой боксёрский матч», — написал Биспинг в «твиттере».

Беллью ответил ему своим подтверждением.

«Звучит хорошо для меня. Добавлю нокаут в свою коллекцию ярких моментов», — написал он.