Кроуфорд: год назад я даже не слышал об Индонго

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Теренс Кроуфорд признался, что ещё год назад ничего не знал о Джулиусе Индонго, владеющим поясами IBF/IBO/WBA, с которым ему предстоит провести бой 19 августа в Линкольне (США).



«Мы никогда не слышали об Индонго и не видели его боёв, за исключением того, что он провёл в России. Мы хотели провести бой с Трояновским, но он отверг наше предложение и решил сразиться с Индонго. Поэтому когда мы услышали, что его нокаутировали, то посмотрели видеозапись боя. Тогда мы впервые обратили внимание на Индонго.



Мы хотели провести бой с Рикки Бёрнсом, но его команда не желала принимать поединок настолько быстро. Они хотели провести бой с Индонго, а затем, возможно, провести бой со мной. Но Индонго побил Бёрнса, и тогда уже мы сказали: «Давайте преследовать этого парня, он завоевал два титула. Посмотрим, можем ли мы провести объединительный бой с ним», — цитирует Кроуфорда BoxingScene.