Пакьяо: Макгрегор не сможет нанести по Мейвезеру стоящий удар

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо уверен, что Конор Макгрегор не сможет навязать серьёзную борьбу Флойду Мейвезеру-младшему.

«Макгрегор не из этой школы. Может, ему повезёт. Но шансов на победу у него нет. Он не сможет нанести по Мейвезеру стоящий удар. Как это возможно? У Макгрегора нет профессионального опыта в боксе», — приводит слова Пакьяо Sky Sports.

Пакьяо встречался с Мейвезером в мае 2015 года и проиграл единогласным решением судей. Мейвезер и Макгрегор сразятся 26 августа.