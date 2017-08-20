Гвоздик, Альварадо, Дженнингс и Уайт добыли досрочные победы

В ночь с 19 на 20 августа в Линкольне (штат Небраска) прошёл вечер бокса, главным событием которого стал объединительный поединок между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго. В рамках этого же турнира состоялся ещё целый ряд интересных поединков.

Так, проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик досрочно справился с Крэйгом Бейкером, заставив рефери остановить поединок в шестом раунде. Экс-чемпион мира Майк Альварадо добыл четвёртую кряду победу, отправив в четвёртом раунде в тяжёлый нокаут бразильца Сиднея Сикейру.

Также в рамках этого вечера бокса прошли два значительных боя в супертяжёлом весе. Дебютную встречу под знамёнами промоутерской компании Top Rank провёл американец Брайант Дженнингс. Первый бой американца за более чем 2 года завершился его уверенной победой техническим нокаутом во втором раунде над Дэниелом Мартцом.

Дебютант американского ринга Диллиан Уайт за три раунда справился с Малкольмом Танном, четырежды за это время отправив его в нокдаун.