Гвоздик: готов к бою с любым соперником, чтобы стать первым претендентом на пояс

Проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик рассказал о своей победе в предыдущем бою над Крэйгом Бейкером, а также поделился планами.

«Бэйкер меня ничем не удивил. Я не пропустил ни одного значительного удара и не испытывал проблем. Я просто делал свою работу, и в целом это был простой бой, который напоминал спарринги. В общем-то, Бэйкер был не так хорош, как мои недавние соперники, но мне необходимо было воспринимать его всерьёз.

Такова моя работа, и ко всем соперникам я отношусь одинаково. Теперь я немного отдохну, но я готов к бою за титул. Я предоставляю своё будущее моей команде и моему менеджеру. Но если у нас не получится организовать титульный бой, я готов ко встрече с любым соперником, чтобы стать официальным претендентом на чемпионский пояс. Как бы то ни было, титульный бой приближается", — приводит слова Гвоздика Boxingtalk.