Владимир Кличко: Макгрегор напоминает мне парней из «Бойцовского клуба»

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко дал интересную характеристику Конору Макгрегору, которому предстоит 26 августа провести бой против Флойда Мейвезера-младшего.



«Образ навсегда останется в голове. Образ Макгрегора говорит сам за себя. Я думаю, что он довольно дикий парень, он напоминает мне парней из фильма «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом.



Что касается Мейвезера, то нравится вам он или нет, но его нужно уважать. Всё, чего Флойд достиг на профессиональном ринге в различных весовых категориях, указывает на то, насколько качественным атлетом он является. Он боксёр, который заслуживает своего места в истории. И, без сомнения, он будет включён в Зал славы бокса», — цитирует Кличко BoxingScene.