Уайт: для Джонса это может быть концом карьеры в UFC

Президент UFC Дэна Уайт опасается, что второй провал допинг-теста Джоном Джонсом может поставить крест на его бойцовской карьере.



Ранее стало известно, что допинг-проба Джонса, которую он сдал перед боем против Даниэля Кормье, дала положительный результат на стероидный туринабол. Джонс отобрал у Кормье чемпионский титул, который теперь может быть возвращён Даниэлю.



«Если он в конце концов получит двух-трёхлетнюю дисквалификацию, то для него это может быть конец карьеры. Вы говорите о его наследии, но это может быть концом его карьеры.

Сколько ему сейчас, 30 лет? Дисквалификация будет держать его неактивным до 32 или 33, а когда он вернётся, что он сможет? Грустно. Я не знаю, что сказать. Обычно я всегда знаю, что сказать, но не в этот раз», — цитирует Уайта Daily Mail.