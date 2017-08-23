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Уайт: для Джонса это может быть концом карьеры в UFC

23 августа 2017, среда. 14:52 Бокс/ММА

Президент UFC Дэна Уайт опасается, что второй провал допинг-теста Джоном Джонсом может поставить крест на его бойцовской карьере.

Ранее стало известно, что допинг-проба Джонса, которую он сдал перед боем против Даниэля Кормье, дала положительный результат на стероидный туринабол. Джонс отобрал у Кормье чемпионский титул, который теперь может быть возвращён Даниэлю.

«Если он в конце концов получит двух-трёхлетнюю дисквалификацию, то для него это может быть конец карьеры. Вы говорите о его наследии, но это может быть концом его карьеры.

Сколько ему сейчас, 30 лет? Дисквалификация будет держать его неактивным до 32 или 33, а когда он вернётся, что он сможет? Грустно. Я не знаю, что сказать. Обычно я всегда знаю, что сказать, но не в этот раз», — цитирует Уайта Daily Mail.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
UFC Даниэль Кормье Джон Джонс Дэна Уайт
Новости. Бокс/ММА
23 августа 2017, среда
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