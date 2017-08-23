Олейник: 35% на победу в бою с Мейвезером у Макгрегора есть железно

Российский боец UFC Алексей Олейник считает, что у Конора Макгрегора вполне реальные шансы победить Флойда Мейвезера-младшего в бою по правилам бокса, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Болеть я буду за Макгрегора, но чисто боксёрские шансы у него меньше, чисто по технике бокса. Флойд всю жизнь в боксе, это боксёр очень крутого уровня. Но Макгрегор тоже очень сильный парень, он чемпион из ММА, он уже олимпиец в смешанных единоборствах. Макгрегор – крутой боец. Да, не боксёр мирового уровня, но процентов 35 на победу у него есть железно. Возможно, даже 40%», — цитирует Олейника «Р-Спорт».