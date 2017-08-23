Уайт: готов обсудить передачу Макгрегору доли в UFC

Руководитель UFC Дэна Уайт готов обсудить с чемпионом лёгкого веса Конора Макгрегора передачу ему доли во владении организацией.

Уайт полагает, что после боксёрского поединка с Флойдом Мейвезером-младший и гонорара за него Макгрегор может не удовлетвориться простой оплатой за выступления.

«Чувствую, что у нас будет такой разговор. И я не против. Он это заслужил. Такого ещё не было, но всё возможно. Многие люди говорят, что заслужили то и это. Но мы знаем, что заслужил этот парень», — приводит слова Уайта MMA Junkie.