Алекесей Невзоров сразится с Диего Давеллой на турнире M-1 Challenge 83

23 сентября в Казани в «Баскет-Холле» пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83, в рамках которого чемпион Бразилии по лута ливре Диего Давелла (18-6) сразится с победителем M-1 Selection Europe Алекесеем Невзоровым (12-3).



«Оба бойца провели свои последние бои на одном и том же турнире (M-1 Challenge 76), оба проиграли, но при этом лишь чуть уступили свои позиции. Оба в случае победы могут вернуться в титульную обойму, а ожидать от схватки двух столь опытных мастеров можно чего угодно, но то, что она будет упорной и зрелищной, – это можно предсказать со всей уверенностью», — сообщается в пресс-релизе организаторов боя.