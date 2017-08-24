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Алекесей Невзоров сразится с Диего Давеллой на турнире M-1 Challenge 83

24 августа 2017, четверг. 11:04 Бокс/ММА

23 сентября в Казани в «Баскет-Холле» пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83, в рамках которого чемпион Бразилии по лута ливре Диего Давелла (18-6) сразится с победителем M-1 Selection Europe Алекесеем Невзоровым (12-3).

«Оба бойца провели свои последние бои на одном и том же турнире (M-1 Challenge 76), оба проиграли, но при этом лишь чуть уступили свои позиции. Оба в случае победы могут вернуться в титульную обойму, а ожидать от схватки двух столь опытных мастеров можно чего угодно, но то, что она будет упорной и зрелищной, – это можно предсказать со всей уверенностью», — сообщается в пресс-релизе организаторов боя.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
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