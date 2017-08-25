Bellator 182: Нджокуани провалил взвешивание перед боем с Корешковым

25 августа в Вероне (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 182. Главным его событием станет поединок между экс-чемпионом организации в полусреднем весе Андреем Корешковым и американцем нигерийского происхождения Чиди Нджокуани.

Накануне турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её результатам Нджокуани провалил взвешивание, показав на весах 175 фунтов, при допустимом максимуме 171. Россиянин же показал крайний возможный лимит — 171 фунт. Нджокуани уже не впервые проваливает взвешивание и теперь будет оштрафован.

Также в турнире примут участие ещё два россиянина. Георгий Караханян сразится с Даниэлем Пинедой, а тяжеловес Вадим Немков встретится с Филиппом Линсом.

Bellator 182. Взвешивание

Основной кард:

Андрей Корешков (171 фунт) — Чиди Нджокуани (175)

Фернандо Гонсалес (180) — Бреннан Уорд (178)

Эй Джей Макки (146) — Блэйр Тугман (146)

Вета Артеага (125,25) — Бруна Эллен (125,25)

Предварительный кард:

Арлин Бленкоу (145,75) — Шинеад Каван (145)

Генри Корралес (145) — Ноа Лахад (146)

Кейт Джексон (125,5) — Колин Шнайдер (123,75)

Кевин Кейси (186) — Крис Ханикатт (185,5)

Георгий Караханян (146) — Даниэль Пинеда (146)

Аманда Белл (145) — Талита Ногейра (145)

Том Регал (170) — Кастрио Чема (169,5)

Рики Рейни (170,5) — Марк Стивенс (170,5)

Филипп Линс (205) — Вадим Немков (204)

Мэтт Сейкор (174) — Ти Джей Саммер (176,5)

Джо Дэвис (172) — Джастин Розвелл (175)

Джессика Сотак (126) — Кристи Лопес (126)

Алекс Поттс (139) — Брэндон Полкейр (137)

Джошуа Риччи (130) — Брэндон Уорн (129).



