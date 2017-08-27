Тарасов: с удовольствием смотрел бой Мейвезера с Макгрегором

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, отметив, что получил удовольствие от его просмотра.

«Мне очень понравился бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Все ждали этого события, я в том числе. Ажиотаж был огромный, смотрел с удовольствием. Читал, что многие считают, что бой был не очень зрелищным и что Мейвезер первые шесть раундов вообще не дрался и только отступал. Здесь мнения расходятся: кому-то понравилось, кому-то нет. Для меня это был нормальный бой, потому что я не профессионал в этом деле.



Болел за Мейвезера, потому что, когда раскручивали этот поединок, я следил за Макгрегором, и он вёл себя всегда достаточно агрессивно. Мне больше нравилось спокойствие Мейвезера и то, как он был уверен в себе. Это Флойд и продемонстрировал в бою. Но, думаю, что если бы поединок проходил по правилам ММА, то Мейвезер не смог бы побить Макгрегора, и он победил бы», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.