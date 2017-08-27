Общая сумма дохода Мейвезера за карьеру перевалила за $ 1 млрд

В эти выходные в Лас-Вегасе состоялся поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Эта встреча стала самой кассовой в истории единоборств. По словам исполнительного директора промоутерской компании Флойда Мейвезера Леонарда Эллербе, после завершения боя суммарный доход американца за всю карьеру превысил $ 1 млрд, сообщает на своей странице в «Твиттере» Bleacher Report.

Таким образом, Мейвезер стал третьим спортсменом в истории, заработок которого превысил миллиард. Ранее подобного достижения добились баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс. Специальный коллаж на эту тему можно посмотреть в «Твиттере».

Сам поединок между Мейвезером и Макгрегором завершился победой Флойда техническим нокаутом в десятом раунде.