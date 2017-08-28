ФБР требует отстранения судей, обслуживавших бой Хамукова на ЧМ-2017

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о подаче протеста на исход боя между Петром Хамуковым и колумбийцем Хорхе Вивасом, состоявшегося в рамках чемпионата мира, проходящего в эти дни в Германии. ФБР требует отстранения судей, зафиксировавших поражение россиянина в 1/8 финала чемпионата мира.



«Мы подали протест и требуем отстранить судей. Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана», — приводит слова Кремлёва ТАСС.