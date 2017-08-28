Рой Джонс проведёт открытую тренировку под Челябинском

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший проведёт открытую тренировку в Коркино (Челябинская область). Данное мероприятие запланировано на 8 сентября, сообщает местная газета «Горняцкая правда».



Кроме того американец, который также является рэп-исполнителем, споёт 9 сентября в Челябинске во дворце спорта «Трактор», где состоится боксёрский турнир с участием Магомеда Курбанова, Михаила Алексеева, Гасана Гимбатова.



В 2015 году американский боксёр получил российское гражданство.