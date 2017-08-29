Андре Берто хочет попробовать свои силы в UFC

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Андре Берто заявил о готовности попробовать свои силы в UFC.



26 августа боец UFC Конор Макгрегор дебютировал на профи-ринге в бою с Флойдом Мейвезером-младшим, от которого потерпел досрочное поражение. Берто же хочет совершить переход в обратном направлении. Интересно, что Берто был предпоследним соперником Мейвезера на профи-ринге.



«Скажите Дэне Уайту, чтобы позвонил мне, я перейду в UFC. Я хочу стать первым бойцом, бывшим чемпионом мира по боксу, которому удастся стать чемпионом UFC», цитирует Берто TMZ Sports.